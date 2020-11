Premier League : Wolverhampton plonge Arsenal dans le doute

Les Wolves se sont fait peur mais terminent avec les trois points. Dans le cadre de la dixième journée de Premier League, les hommes de Nuno Espirito Santo se sont imposés face à Arsenal. Mais un autre fait de jeu éclipse la victoire collective.

En effet, dès la sixième minute, après un duel avec David Luiz, Raul Jimenez a fait craindre le pire à ses coéquipiers. Évacué sur civière, l'international mexicain a d'abord forcé la rencontre à s'arrêter durant plusieurs minutes.

Malgré le choc émotionnel induit par l'évenement, c'est bien Wolverhampton qui a frappé en premier par l'intermédiaire de Pedro Neto pour ouvrir le score (27ème). Une avance qui a été de courte durée puisque les Gunners ont égalisé quelques minutes plus tard grâce à Gabriel Magalhaes (30ème). Mais peu de temps avant la fin de la première période, Daniel Podence a redonné l'avantage aux siens (42ème). Un second but qui a suffit à faire la différence, le score n'ayant pas évolué durant le second acte. Score final : 1-2 pour Wolverhampton.

FT | #ARS 1-2 #WOL



Our first win at the Emirates, but some things are more important than football. All of our thoughts are with Raul Jimenez. #ARSWOL



⏱🐺