Ronald Koeman encense la prestation de Griezmann : "Il se sent plus libéré"

Satisfait de la performance de son joueur cet après-midi, auteur d'un but et d'une passe décisive, Ronald Koeman a souligné la bonne période du Français.

Antoine Griezmann envoie un message à ses détracteurs. Très critiqué ces derniers temps pour ses performances insuffisantes avec le FC Barcelone, l'international français a répondu présent ce dimanche face à Osasuna. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a inscrit une superbe reprise de volée face au club basque (voir vidéo ci-dessous).

Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur des Blaugrana, Ronald Koeman, a loué la prestation du joueur de 29 ans. "Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif."

Arrivé à Barcelone en juillet 2019 contre 120 millions d'euros, le natif de Mâcon a déçu pour sa première saison en Catalogne (48 matchs, 15 buts, 4 passes décisives). Souvent pointé du doigt pour sa relation avec Lionel Messi, il semble sur une bonne dynamique avec 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées sur les quatre derniers matchs de son équipe.