Une opposition Messi-Griezmann ? Le Français donne sa version des faits

La relation supposément difficile entre Antoine Griezmann et Lionel Messi fait les choux gras de la presse espagnole, mais le Français a décidé de tacler ces rumeurs une bonne fois pour tout.

Antoine Griezmann a décidé de crever publiquement l'abcès entre lui et Lionel Messi : "Quand je suis arrivé à Barcelone, il m'a dit qu'il n'avait pas été content que je refuse l'offre du club à l'époque, parce qu'il avait fait des commentaires publics. J'aurais réagi de la même façon à sa place", déclare Griezmann sur Movistar.

"Mais maintenant que je suis son coéquipier, Messi m'a dit qu'il serait avec moi jusqu'à la mort et je le ressens chaque jour depuis. Léo sait très bien le respect que j'ai pour lui, je le vois comme un exemple et j'apprends beaucoup de lui", affirme le champion du monde 2018. "Je lui ai dit que je parlerais à la presse, même si je n'aime pas ça. J'ai le soutien de mes équipiers, il me manque encore celui des supporters et des médias. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque chose ne va pas, c'est que je veux partir, qu'on va me vendre en janvier ... Il y a quelque chose tous les matins".