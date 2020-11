Charleroi est dans le creux: "Vite retrouver ce qui fait notre force!"

Les Zèbres devront retrouver leurs armes dès mercredi, contre Waasland-Beveren.

Ça se complique sérieusement pour le Sporting de Charleroi qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs et qui reste surtout sur deux prestations très moyennes contre Gand et à Eupen. Ce n'est pas seulement le secteur offensif qu'il faut point du doigt. C'est une animation générale. On l'a montré en début de saison, on est capables de faire mal à n'importe qui", estime Guillaume Gillet.

Et, au-delà de l'animation et du football proposé, il y a aussi la mentalité qui semble un peu moins hargneuse qu'au début de saison. "Si on n'est pas à 100% dans les duels, si on n'a pas la mentalité Charleroi à tous les instants, alors on devient une équipe normale. J'espère qu'on va retrouver ça rapidement, parce que c'est un groupe qui ne lâche jamais rien. Il nous manque un petit quelque chose pour le moment."