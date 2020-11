Derby fou à Istanbul : un Besiktas à 10 l'emporte sur un but de l'ex-Mauve N'sakala

Derby spectaculaire du côté d'Istanbul entre le Fenerbahçe et Besiktas, avec des anciens de Pro League qui se sont signalés.

Le Besiktas avait pris une belle avance en première période via un doublé de Vincent Aboubakar, mais voyait les choses se compliquer au retour des vestiaires avec le second carton jaune de l'ancien de Zulte Waregem Cyle Larin (50e). Alors que le score était de 2-3 et que le Fenerbahçe semblait revenir dans le match, un autre ancien de Pro League se signalera : Fabrice N'sakala inscrivait le ... second but professionnel de sa carrière, son premier en Turquie, pour faire 2-4 (88e).

Un penalty de Tufan en toute fin de rencontre ramenait le score de ce derby d'Istanbul à 3-4, mais le Besiktas repart avec les trois points et se rapproche du podium (16 points) avec un match de moins que le Galatasaray et le Fenerbahçe, tous deux quatre points devant. Alanyaspor occupe la tête avec 23 points.