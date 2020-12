Deux Diables Rouges parmi les nommés pour l'Equipe de l'Année de l'UEFA

Les internautes ont la possibilité de choisir parmi 50 joueurs des plus grandes équipes européennes.

L'UEFA a dévoilé ce mardi la liste des 50 joueurs nommés pour faire partie de l'Equipe de l'Année. Parmi cette longue liste se trouvent deux Diables Rouges : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Le premier a déjà été élu à deux reprises (2017 et 2019) et le second l'a été quand il jouait à Anderlecht (2010).

50 joueurs sont présentés au votant : cinq gardiens, quinze défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants. Les internautes ont jusqu'au mois de janvier pour sélectionner leur équipe.

Le Bayern est le club le plus représenté avec dix joueurs.