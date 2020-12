La Mauves Army furieuse après le Clasico: "Il est temps de se réveiller"

Le Clasico de ce dimanche entre Anderlecht et le Standard a livré un piètre spectacle et s'est conclu sur le score de 0-0. Les supporters des Mauves sont en colère et l'ont fait savoir.

Le principal groupe ultra d'Anderlecht, la Mauves Army a déployé une banderole aux abords de Neerpede ce mardi matin. "Des messages ont été envoyés aux joueurs ce matin à Neerpede. Ils seront visibles dès leur arrivée au centre d’entraînement. Depuis une semaine, nous avons tout donné pour vous et pour notre club. En semaine, lors du dernier entraînement, au moment de votre départ pour le stade et même visuellement pendant le match, nous avons rempli notre rôle. Et vous? Aucune grinta, aucune envie, aucune motivation, aucune hargne. RIEN Soyez fiers du blason que vous portez. Et surtout, honorez le! IL EST TEMPS DE SE RÉVEILLER