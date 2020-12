Zinedine Zidane sous pression ? "Je ne pense pas à démissionner"

Suite à sa nouvelle défaite face au Shakhtar (2-0), le Real Madrid met sa qualification pour les huitièmes de finale en péril.

Le Real Madrid traverse une période compliquée, que ce soit en Liga comme en Ligue des Champions où les hommes de Zinedine Zidane ont du mal. Les 'Merengue' devront désormais gagner le dernier match contre le Borussia Mönchengladbach pour espérer se qualifier.

On connait la pression d'un poste comme celui d'entraineur du Real Madrid, et surtout la presse ibérique qui devrait, sans surprise, mettre une pression énorme au Français : "Je ne pense pas à démissionner. Nous vivons une mauvaise passe en termes de résultats", confiait 'Zizou' après la rencontre.

"Nous savions qu’aujourd’hui c’était comme une finale et nous avions bien préparé le match. Nous avons bien joué en première période, mais n’avons pas pu marquer. C'est notre problème, marquer ce premier but. Il reste désormais un match et nous devrons le remporter. Je vais tout donner avec les joueurs, comme je l'ai toujours fait. Il faut relever la tête et penser au prochain match."