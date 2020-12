Les joueurs de Bruges sont aux anges: "La bonne mentalité....et de la confiance"

Charles De Ketelaer et Hans Vanaken ont débloqué la situation lors de la rencontre de ce mercredi face au Zénith. La confiance était au rendez-vous.

Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, Charles De Ketelaere sert un peu de couteau suisse...mais il est surtout décisif. Lors du match aller, il a marqué dans les arrêts de jeu et ce mercredi, il a récidivé en début de match avant de provoquer un penalty en seconde période.

"J'ai été surpris quand le coach m'a dit que j'allais jouer en pointe, mais je suis surtout heureux de pouvoir jouer. Mon but? Le ballon vient sur mon pied gauche, c'est un but important. Peut-être que je marquerai encore la semaine prochaine. Nous allons aller jouer avec de la confiance à la Lazio".

Hans Vanaken a lui aussi été décisif en inscrivant son deuxième penalty lors de cette campagne: "Dès la première minute, nous avons joué pour gagner la rencontre, et nous voulions le faire avec la manière. Nous avons eu la bonne mentalité durant la rencontre. C'est vrai qu'ils devaient gagner pour espérer terminer à la troisième place et c'était un avantage pour nous. Nous avons su en profiter. C'est vrai que ce n'était pas le meilleur Zénith, mais en Ligue des Champions il faut se méfier de tous les adversaires. La semaine prochaine on essaiera de refaire la même chose et nous allons tout faire pour tenter de gagner".