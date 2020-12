📷 Ligue des Champions : Olivier Giroud affole les compteurs, le PSG renverse son groupe

Soirée folle en Ligue des Champions ce mercredi soir. La performance exceptionnelle d'Olivier Giroud face à Seville, l'importante victoire du PSG, la belle prestation de Griezmann, le cap de Cristiano Ronaldo... voici le résumé de la cinquième journée de C1.

Manchester United - Paris Saint-Germain

Match capital dans le groupe G. Après la victoire de Leipzig en début de soirée, le PSG avait la pression avant d'affronter les Red Devils. Au terme d'une rencontre équilibrée, les hommes de Thomas Tuchel ont rempli leur mission. Le club de la capitale française s'en est remis à ses brésiliens pour faire la différence. Neymar, auteur d'un doublé (6ème, 90ème+1), et Marquinhos (69ème) propulsent leur équipe en tête du groupe H. Score final : 1-3. Battu ce soir, Manchester United compte le même nombre de points (9) que la formation rouge et bleue, tout comme Leipzig.

Borussia Dortmund - Lazio : statu quo en tête du groupe F

Résultat nul entre les deux formations qui se disputaient la tête du groupe F. Buteur sur penalty pour les Biancocelesti (67ème), Ciro Immobile a répondu à Raphaël Guerreiro (44ème). À noter qu'en ce qui concerne les Diables Rouges, seul Thorgan Hazard était titulaire pour le BVB. Axel Witsel est entré en toute fin de rencontre. Score final : 1-1. Grâce à un différentiel de seulement un point, le club de la Ruhr reste en tête mais devra assurer un bon résultat pour conserver son fauteuil de leader face au Zenit mardi prochain. La Lazio est deuxième.

Séville - Chelsea : le quadruplé pour Olivier Giroud

Rien n'arrête Olivier Giroud. On peut le ralentir mais il repart toujours. Alors qu'il semblait en difficulté du côté de Chelsea depuis le début de la saison, l'international français a claqué un retentissant quadruplé pour permettre aux Blues de l'emporter face au club andalou. Score final : 0-4. Grâce à sa large victoire, le club londonien creuse l'écart avec les Sevillistas, en prenant seul la tête du groupe E avec 13 points. Seville est deuxième avec 10 unités.

34y 63d - Olivier Giroud is the oldest player in Champions League history to score a hat-trick, while he's the oldest to do it in the European Cup since Real Madrid's Ferenc Puskás in September 1965 (38y 173d v Feyenoord). Glorious. pic.twitter.com/vNRBGACFm6