Jordi Condom est satisfait du classement d'Eupen mais: "Nous aurions mérité quelques points en plus"

C'est des tribunes que Jordi Condom observe les performances d'Eupen.

Directeur Sportif du club germanophone depuis 6 mois, le Catalan fait le bilan sportif de son club. "Dans le positif, il y a déjà le recrutement. Avec notre budget, nous avons pu avoir un beau noyau. Des anciens, des jeunes: je suis fier de cela."

Et ces joueurs prennent des points sur le terrain: "Je vois que l'équipe marche bien. C'est juste dommage que cela ne se voit pas plus au classement. Je pense qu'on aurait mérité d'avoir plus de points. Mais c'est notre place actuellement. Nous devons nous améliorer pour faire encore une meilleure saison. Il faut aussi dire que l'équipe a besoin de temps. Il y a des nouveaux joueurs, un nouveau système de jeu, il faut des automatismes et cela prend du temps. Ces derniers matches, l'équipe joue de mieux en mieux et c'est positif".

Du positif qui pourrait faire changer les objectifs du club pour cette saison? "Nous n'avons pas de pression pour le classement. Les grandes équipes veulent le top 4 pour l'Europe, ce n'est pas notre cas. Si cela arrive, c'est bien mais il y a la réalité d'Eupen. Nous voulons voir match par match et on veut surtout faire le meilleur classement de l'histoire du club. On pourrait être dans le top 8 si tout se passe bien, mais nous ferons le point en janvier. Il y a beaucoup de matches prévus en décembre, nous verrons où nous serons."