Ligue des Nations: les Diables ont rendez-vous avec les Bleus!

Quelques jours avant le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022, prévu lundi soir (18h), c'est celui du Final Four de la Ligue des Nations qui retenait l'attention ce jeudi. Et les Diables Rouges retrouveront les Bleus, pour un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2018, le 7 octobre, à Turin. L'autre demi-finale opposera l'Espagne à l'Italie, la veille à Milan.

Les vainqueurs de ces deux demi-finales se retrouveront en finale, trois jours plus tard, le 10 octobre et c'est sur la pelouse de Giuseppe Meazza, à Milan, que sera déterminée l'identité du successeur du Portugal, lauréat de la première édition en 2019.

Looking forward to seeing you again, France! 😉🇫🇷 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/M4wJV9DoSK