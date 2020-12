🎥 "Décevant et choquant" : une partie des supporters de Millwall se distingue de bien triste manière

Certains supporters de Millwall, club de Championship, se sont illustrés de bien triste manière ce samedi lors de la réception de Derby County.

Pour la première fois depuis bien longtemps, un nombre (limité) de supporters était autorisé dans les stades anglais. C'était le cas à Millwall qui accueillait Derby County. Pour l'occasion, près de 2000 supporters avaient été admis à The Den (Londres), le stade de Millwall.

Avant la rencontre, les deux formations et les officiels ont observé, comme il en est d'habitude, un moment symbolique pour le mouvement 'Black Lives Matter', la plupart posant un genou à terre. Toutefois, ils l'ont fait sous les sifflets d'une partie des supporters présents.

Micah Richards et Dion Dublin, deux anciens internationaux, aujourd'hui consultants ont réagi avec consternation au micro de BBC Sport : "C'est tout simplement décourageant. Comment ces gens peuvent-il accéder au stade", se demande l'ancien défenseur de Manchester City Micah Richards. "Il n'y en a que 2 000 autorisés, alors il serait bien de les choisir un peu mieux. J'en ai marre qu'on ait encore à parler de cela à notre époque."

"Pour moi, ils sont racistes", confiait Dion Dublin. "Une minorité de supporters enfoncent le club et son image un peu plus. Millwall travaille déjà dur pour se débarrasser de son étiquette négative et violente qui est collée depuis des années." Dès vendredi, le club avait fait un appel à "éliminer toutes les formes de discrimination dans le football. Le genou à terre n'est pas une déclaration politique, ni un accord avec une idéologie particulière. C'est juste un non au racisme", poursuivait Dublin.

Millwall a perdu la rencontre (0-1) face à la formation de Wayne Rooney, qui a qualifié cela de "décevant et choquant".