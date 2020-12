Pepe Reina évoque le point fort de la Lazio avant le match contre Bruges

Le Club de Bruges devront aller chercher l'exploit à Rome ce mardi soir. Les Blauw en Zwart sont dans l'obligation de l'emporter s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'Europa League et la troisième place sont acquises côté brugeois.

La Lazio est actuellement deuxième du groupe F avec 9 points, soit deux unités de plus que le Club de Bruges. Les Gazelles doivent s'imposer pour arracher le précieux ticket des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Italiens peuvent se permettre de partager l'enjeu.

"Nous sommes concentrés et conscients de nos points forts, c'est un match spécial qui sent la finale", a expliqué Pepe Reina en conférence de presse. "Nous devons aller sur le terrain pour montrer ce que nous avons fait pendant la semaine, nous connaissons Bruges et nous devons être capables de gérer les différentes situations du match", a souligné le gardien de but.

"La Lazio est un club qui veut continuer à se développer et qui veut être présent régulièrement en Ligue des champions. Notre force et ce que j'aime dans ce groupe ? J'aime beaucoup l'abnégation, le fait de ne jamais abandonner et d'avoir une force mentale extraordinaire. Le groupe est notre force, sans cela, c'est plus difficile. L'équipe passe toujours avant les individualités", a conclu le portier espagnol.