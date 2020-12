Les Zèbres stoppent l'hémorragie... au bout de l'ennui

"Non aux matchs le lundi": le message était affiché dans les tribunes vides du Mambourg et les 22 acteurs de ce Charleroi-Courtrai pensaient peut-être pareil, car on a assisté à un non-match entre Zèbres et Kerels, qui se quittent sur un partage aussi vierge que logique.

Un match qui a débuté par une petite surprise: la présence dans le onze de base carolo de Marco Ilaimaharitra, pourtant initialement suspendu. Mais le Sporting a fait appel de la sanction et, en attendant que cet appel soit examiné par les autorités compétentes, l'international malgache était donc autorisé à jouer ce soir. Un seul changement dès lors, dans l'équipe alignée par Karim Belhocine, le retour de Steeven Willems, au détriment de Jules Van Cleemput. Le Sporting entamait donc cette rencontre avec une défense à trois relativement inédite. Un système qui n'a pas tout de suite permis à Charleroi d'amener le danger devant le but d'Ilic. C'est bien Courtrai qui a dominé un premier acte assez décevant. À l'exception d'une frappe à distance de Julien De Sart et d'une occasion galvaudée par Timothy Derijck sur corner, il a fallu un penalty pour animer cette première période. Accordé par Monsieur Kevin Van Damme pour une faute de Modou Diagne sur Pape Guèye. Un penalty que Pelé Mboyo s'est chargé de botter et que Rémy Descamps a repoussé. Une aubaine pour les Zèbres qui étaient menés à la pause lors de leurs quatre dernières sorties et qui, cette fois, sont rentrés au vestiaire avec un score de parité. De quoi rebooster leur moral? Dans les intentions, dans l'envie et dans la combativité, le Sporting de Charleroi a été bien plus présent après la pause. On a d'ailleurs plus beaucoup vu les Kerels dans les parages de Rémy Descamps. Mais les hommes de Karim Belhocine ont manqué de justesse dans le dernier geste. Résultat: très peu d'occasions et un deuxième acte aussi animé que le premier. La bonne nouvelle pour le Sporting de Charleroi, c'est le retour aux affaires de Massimo Bruno, qui est monté à cinq minutes du terme, mais le Sporting attendra encore pour renouer avec la victoire. Cinquième match sans succès pour les Zèbres, qui loupent l'occasion de revenir dans le top 4 et restent à la sixième place, un point derrière le Standard, cinquième. Courtrai occupe la neuvième place avec 20 unités.