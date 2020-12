🎥 Le gladiateur Vormer à l'assaut de Stade Olympique de Rome

Comme depuis le début de la campagne, le Club de Bruges s'est montré créatif pour préfacer le choc de mardi soir en Ligue des Champions.

Avant chaque match de Ligue des Champions, le Club de Bruges avait mis ses joueurs en scène dans une vidéo. Et pour la "finale" de mardi soir sur le terrain de la Lazio, c'est le gladiateur Ruud Vormer qui mène la danse. Une vidéo résumée en un slogan: "Nullus Sudor, Nulla Gloria", soit la traduction latine de la devise du Club de Bruges, 'No sweat, no glory'.

De quoi inspirer Philippe Clement et ses troupes? Les Blauw en Zwart devront se montrer aussi inspirés sur la pelouse du Stade Olympique de Rome pour espérer dompter la Lazio et accrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale de la C1.