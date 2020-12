Standard-Benfica, un match sans enjeu ? : "Une affiche prestigieuse que tous les footballeurs rêvent de jouer"

L'international luxembourgeois avait réalisé une grosse prestation en Écosse la semaine dernière (3-2) lors de la défaite du Standard chez les Rangers (3-2). Sans doute, son meilleur match depuis son arrivée en bord de Meuse.

Laurent Jans est en train de trouver ses sensations du côté du Standard de Liège. "Au début, ce ne fut pas très facile. Il fallait du temps pour comprendre tous les schémas tactiques du coach et je n'avais pas effectué la préparation estivale avec le club. Après ma première apparition sous le maillot des Rouches à Saint-Trond, je n'étais pas content car je savais que je devais faire mieux", a souligné le capitaine du grand-Duché du Luxembourg.

Il a rendu une très belle copie chez les Rangers jeudi dernier. "Cela s'est bien passé, j'étais satisfait pour l'équipe d'abord. Je trouve que nous avions bien joué et que nous méritions plus. Mais il faut continuer sur cette voie et jouer notre jeu si nous voulons batailler avec un tel club que Benfica", a déclaré l'ancien joueur de Waasland-Beveren et de Metz.

La rencontre entre le Standard de Liège et Benfica est sans enjeu. Les Liégeois sont déjà éliminés tandis que les Portugais sont qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League. "Cela reste un match prestigieux, tous les footballeurs rêvent de jouer une telle rencontre. Le groupe est d'ailleurs très motivé et concentré pour cette partie. Lors de nos deux dernières sorties européennes, nous avons montré de belles choses. Nous voulons bien clotûrer notre campagne européenne. Nous avons des chances de l'emporter, c'est un match de football. Nous devrons être présents dans les duels et sur les deuxièmes ballons. Nous allons mettre en place une stratégie pour exploiter les faiblesses de Benfica", a conclu Laurent Jans.