Solskjaer, plus proche de la sortie que jamais

Déjà chahuté avant de se déplacer à Leipzig, Ole Gunnar Solskjaer pourrait voir son règne à la tête de Manchester United se terminer dans les prochains jours. La pression est intense.

Depuis le départ de Sir Alex Fergusson, Manchester United est aux abois. Beaucoup d'entraîneurs se sont succédés depuis sans jamais s'imposer ni avoir des résultats probants. José Mourinho a bien remporté une Europa League, mais ce n'est pas suffisant pour retrouver les titres d'antan.

Alors lorsque Solskjaer est arrivé sur le banc à Old Trafford, tout le monde s'est mis à espérer. Lui qui avait été à bonne école avec Sir Alex avait tout en main pour redresser la barre sur la longueur. Nous étions en décembre 2018, et depuis l'eau a coulé sous les ponts.

Lors du dernier exercice, les Red Devils sont allés chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions en toute fin de championnat, surtout grâce à la baisse de régime de Leicester. Ils ont échoué en demi-finale de l'Europa League et cette saison n'est pas non plus à la hauteur des espérances.

Actuellement à la sixième place, Manchester United ne développe pas non plus un jeu chatoyant et beaucoup de joueurs sont remis en question chaque semaine. Seul Bruno Fernandez semble faire l'unanimité.

La défaite de ce mardi soir à Leipzig est une catastrophe sportive et financière pour United et devrait sonner le glas de Solskjaer à la tête de l'équipe. On annonce déjà Pochettino ou Allegri... et même Thomas Tuchel. Les prochains jours vont être compliqués pour le Norvégien.