Vincent Mannaert : "Nous étions meilleurs que la Lazio durant les deux matchs"

Pas de huitième de finale de la Ligue des champions pour les Blauw en Zwart, ni un bonus de 12 millions d'euros. Toutefois, les troupes de Philippe Clement terminent à une belle 3ème place avec 8 points engrangés et disputeront les seizièmes de finale de l'Europa League.

Le CEO du Club de Bruges, Vincent Mannaert était profondément déçu après le partage à la Lazio mais également très de son équipe. "Nous avons fait preuve d'un grand esprit pendant la deuxième mi-temps à dix. Les garçons ont joué avec un gros cœur et la qualité nécessaire. Ils ont tout fait pour y arriver", a déclaré le Directeur Général du Club dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Mannaert a vu une évolution importante chez les Gazelles : la conviction qu'ils peuvent rendre la vie difficile aux cadors européens. "La prochaine étape, gommer erreurs commises. En ce qui concerne les deux matchs, nous étions meilleurs que la Lazio. Les joueurs ont montré en deuxième mi-temps qu'ils peuvent faire face à cette pression. Et c'est une nouvelle étape pour nous".

L'homme fort de Bruges espère que son équipe va confirmer et poursuivre sur sa lancée. "Nous devons faire en sorte que cette performance en Ligue des champions contre le Zenit et la Lazio se répète en championnat et aussi en Europa League après le Nouvel An", a-t-il conclu.