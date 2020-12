"Yannick Carrasco a été fantastique"

La prestation de Yannick Carraco n'a pas laissé son coach de marbre.

De retour après quelques jours de repos pour soigner des douleurs à la cheville, Yannick Carrasco était en grande forme, mercredi soir. Et c'est d'ailleurs le Diable Rouge qui a guidé les siens vers une victoire décisive à Salzbourg. Avec un but et un assist, il a validé la qualification de l'Atletico pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions

. C'est la première fois que Yannick Carrasco enchaîne réalisation et passe décisive en Ligue des Champions et Diego Simeone a apprécié. "Sa deuxième période a été fantastique", estime le coach des Colchoneros. "Il doit continuer sur sa lancée, parce que quand il atteint ce niveau, il devient très important pour nous."

L'ailier belge tentera désormais d'enchaîner, dans un autre match très important: samedi, les Colchoneros se déplacent sur la pelouse de leurs voisins du Real...