Ligue Europa : les Rangers et Napoli terminent en tête de leurs groupes; Adnan Januzaj, le PSV, et Molde verront les 1/16e

Plusieurs formations jouaient leur avenir européen ce soir, lors de l'ultime journée de Ligue Europa.

Lech Poznań - Rangers

Dans le groupe du Standard, les Rangers et Benfica étaient en duel à distance pour la tête du groupe. Itten (31e) ouvrait le score pour les Rangers et Hagi (72e) permettait aux Ecossais de doubler la mise. La victoire combinée au nul de Benfica permet aux hommes de Steven Gerrard de terminer premier du groupe D.

Napoli - Real Sociedad

Rencontre au sommet entre le Napoli et la Real Sociedad. Dries Mertens et Adnan Januzaj étaient tous deux titulaires, et ce sont les 'Partenopei' qui ouvraient le score via Zieliński (34e). Mais dans les arrêts de jeu, Willian José arrachait l'égalisation pour la Real. Le Napoli termine en tête du groupe F, la Real Sociedad verra les 1/16e également.

Young Boys - CFR Cluj

0-1 Debeljuh (84e), 1-1 Nsame (90e+3, sur penalty), 2-1 Gaudino (90e+6). Les Suisses se qualifient de justesse avec une victoire sur le fil. Ils terminent second derrière la Roma.

CSKA Sofia - Roma

1-0 Tiago Rodrigues (5e), 1-1 Milanese (22e), 2-1 Sowe (34e), 3-1 Sowe (55e). Déjà qualifiée, la Louve était certaine de finir en tête du groupe.

Dundalk - Arsenal

0-1 Nketiah (12e), 0-2 Elneny (18e), 1-2 Flores (22e), 1-3 Willock (66e), 1-4 Balogun (80e), 2-4 Hoare (85e). Les Gunners étaient déjà qualifiés et les remplaçants lancés par Arteta ont fait bonne figure face à la lanterne rouge.

Rapid Vienne - Molde

0-1 Eikrem (12"e), 1-1 Ritzmaier (43e), 1-2 Eikrem (46e), 2-2 İbrahimoğlu (90e). Malgré une égalisation tardive du Rapid, c'est bien Molde qui accompagne Arsenal au tour suivant.

Bayer Leverkusen - Slavia Prague

1-0 Bailey (8e), 2-0 Bailey (32e), 3-0 Diaby (59e), 4-0 Bellarabi (90e+1). Le Bayer a remporté la tête du groupe face au surprenant dauphin, le Slavia, tout de même qualifié pour le prochain tour.

PSV - Omonia Nicosia

1-0 Malen (35e), 2-0 Dumfries (63e sur penalty), 3-0 Piroe (90e+1), 4-0 Piroe (90e+3). Le PSV remport in-extremis le groupe E et valide son billet pour le tour suivant.

PAOK - Grenade

Ce nul sans buts et la victoire du PSV, voit les Néerlandais terminer premiers du groupe E devant Grenade. Le PAOK et Omar El Kaddouri sont éliminés.

Rijeka - AZ

1-0 Menalo (51e), 1-1 Wijndal (57e), 2-1 Tomečak (90e+3). Les deux formations sont éliminées.

Hapoel Be'er Sheva - Nice

1-0 Hatuel (71e)