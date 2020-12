Kompany craint que les nouvelles "soient mauvaises" pour Yari Verschaeren

On craint naturellement le pire pour Yari Verschaeren, sorti sur civière après être mal retombé en première période face à Genk. Vincent Kompany a fait le point.

Et comme on pouvait le craindre, l'entraîneur du RSCA n'avait pas le sourire au moment d'évoquer la blessure de Yari Verschaeren. "J'ai bien peur que les nouvelles soient mauvaises, malheureusement", reconnaît Vincent Kompany. "Je préfère attendre le verdict médical afin d'éviter les spéculations, même si j'espère évidemment que ce sera moins grave qu'on le craint". Cheville, péroné, genou, plusieurs types de blessures ont été évoqués.

"Yari souffre, mais quoi qu'il en soit, on sait que le professionnel qu'il est reviendra plus fort de cette épreuve. Certains peuvent entrer dans une période de doute dans ce genre de situation, mais Yari reviendra et on sera là pour l'aider", continue Kompany. La sortie sur civière du jeune anderlechtois aura en tout cas été un déclic : "À la pause, on s'est regardés et on a décidé d'aller chercher cette victoire pour lui, de tout donner pour Yari".