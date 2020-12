Thiago Mendes présente ses excuses à Neymar

A l'occasion de la victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1) dimanche en Ligue 1, Neymar est sorti sur une civière à la suite d'un tacle de Thiago Mendes.

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Thiago Mendes (28 ans, 10 matchs en L1 cette saison) a pris la rouge à la suite d'un tacle dangereux sur Neymar. Ce dernier, touché à la cheville, a été évacué en larmes sur une civière.

Après à l'issue de la rencontre, le Brésilien a présenté ses excuses sur Instagram. "Des erreurs se produisent, mais je suis ici pour m'excuser auprès de Neymar et lui présenter mes sincères excuses. J'espère que ce n'était rien de grave. Mon but n'était pas de le blesser, tout le monde sait que Neymar est le meilleur joueur du monde. J'espère qu'il va bien, qu'il n'a rien de grave et qu'il va pouvoir récupérer rapidement. Je m'excuse encore", a insisté Mendes.