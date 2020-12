Grosse déception pour le Cercle: "Dur, mais Charleroi est allé la chercher"

Le Cercle a très bien commencé, a vite fait le break, puis a longtemps résisté, avant de craquer et de concéder sa cinquième défaite consécutive. Un scénario qui laisse forcément des regrets aux joueurs de Paul Clement, même si Charleroi n'a pas volé sa victoire.

Le plus frustrant pour les Brugeois, c'est sans doute qu'après 25 minutes, le marquoir indiquait 2-0 en leur faveur et que c'était totalement mérité. "On est dans le dur, mais on a retrouvé des bases ce soir. On a démarré pied au plancher et on était bien dans le match et je suis sûr que sans l'exclusion, le match aurait été différent", analyse Kevin Hoggas.

Mais l'exclusion de Leonardo Da Silva a désorganisé le Cercle et a reboosté des Zèbres qui en fin de première période et après le repos, n'ont plus laissé aucun répit aux Groen en Zwart. Et pourtant, l'avantage du Cercle est resté longtemps inchangé. "Après le penalty (botté par SHamar Nicholson et repoussé par le montant), on se dit que c'était peut-être notre chance, mais ensuite on a pris deux buts, coup sur coup, et le match a tourné."

Pourtant, et même après le troisième but carolo, les Brugeois ont continué à y croire et sont revenus au score. Avant que Massimo Bruno ne plie définitivement le sort de cette rencontre. "C'est un peu le lot des équipes qui sont, comme nous, dans une spirale négative. Mais Charleroi a vraiment bien poussé et a eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Ils sont allés chercher leur victoire"