Un ancien défenseur de Manchester United et du Real Madrid, va entraîner en MLS

Après sa belle carrière de joueur, "Gaby" Heinze a débuté une carrière d'entraineur avec des passages sur le banc d'Argentinos Juniors et du Vélez Sarsfield. Une reconversion qu'il n'a pas manqué, au point de susciter de l'intérêt en Europe.

Il était, en effet, un temps annoncé dans un de ses anciens clubs, l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, c'est finalement toujours sur le continent américain qu'il va poursuivre sa carrière.

Libre de tout contrat, Heinze s'est engagé avec Atlanta United en MLS pour deux ans.

The 5-Stripes Don't Stop#ATLUTD appoints Gabriel Heinze as new head coach.



