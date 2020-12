Philippe Clement pointe là où ça fait mal: "Il ne nous a manqué que les buts"

Le Club de Bruges s'est incliné, mais la victoire aurait très bien pu tomber dans son escarcelle. Les Brugeois sont cependant tombés sur un excellent Bolat mais ont aussi fait preuve de maladresse dans le dernier geste.

Ce dimanche, Bruges a perdu pour la quatrième fois de la saison, la troisième fois à domicile sur le même score (0-1). Pourtant, cette défaite est tout à fait différente des autres. "On méritait plus aujourd'hui", a déclaré Philippe Clement après la rencontre. "J'ai vu un bon Club de Bruges, on a eu assez d'occasions pour gagner cette rencontre, on doit pouvoir finir nos actions même si on est tombés sur un très bon gardien".

Il y avait penalty sur Charles De Ketelaere

L'entraîneur des champions en titre est revenu sur un tournant lors de la première période: "Il y avait un penalty non sifflé sur De Ketelaere. L'arbitre ne va même pas revoir. Est-ce que c'est parce que Charles ne tombe pas?"

Il analyse ensuite ce duel de Flandriens: "On a toujours essayé de se créer des occasions. Il est clair que Gand est venu pour jouer en contre, en alignant Dorsch et Vadis. C'est une équipe de qualité mais j'ai vu comme tout le monde mon équipe dominer la rencontre."

Le coach des joueurs du Jan Breydel a vu des valeurs qu'il aime voir dans son équipe: "Nous avons eu du caractère dans les duels, j'ai vu du football dans mon équipe, même sous pression. Je suis très positif quand je vois l'évolution de mon équipe ces dernières semaines. Il ne nous a manqué que les buts, il faut qu'on travaille encore sur certains détails qui empêcheront une défaite comme celle d'aujourd'hui".

Travailler sur les détails pour éviter une défaite comme aujourd'hui

Cette défaite, avant le dernier match de l'année 2020 à domicile contre Eupen, pourrait faire perdre la place de leader à Bruges si Genk gagne son match en retard contre les Pandas mais Clement ne panique pas. il l'a toujours dit: "Le championnat est un marathon, pas un sprint".