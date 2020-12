Diego Costa encourage Luis Suarez, ce "Bâtard"

Luis Suarez a marqué un doublé ce week-end contre Elche.

Samedi, l’Atletico Madrid a battu Elche (3-1) en Liga grâce à un doublé de Luis Suarez (33 ans, 9 matchs et 7 buts en Liga cette saison) et un penalty de Diego Costa (32 ans, 6 apparitions et 2 buts en Liga cette saison). Heureux après la rencontre, l’Espagnol a utilisé l’humour pour féliciter son coéquipier uruguayen.

"Luis Suarez ne marquait plus un but quand j’étais blessé… Et maintenant que je suis de retour, il marque un doublé, ce bâtard (rires). J’espère qu’il continuera. Je suis très heureux. Plus il marque de buts, mieux c’est pour l’Atleti", a apprécié Costa, dans un style particulier, au micro de la chaîne Movistar +.