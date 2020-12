Arnar Vidarsson (ex-Cercle, Lokeren) confirmé à la tête de l'Islande

Il avait déjà coaché l'Islande face à "sa" Belgique en octobre dernier, suite à l'absence d'Erik Hamren pour cause de Covid-19. Cette fois, Arnar Vidarsson va devenir sélectionneur national pour de bon.

C'est une légende de Lokeren et du Cercle de Bruges : Arnar Vidarsson (42 ans), retraité en 2014 et ancien coach (adjoint, entraîneur principal au Cercle puis adjoint et intérimaire à Lokeren) des deux clubs est désormais le sélectionneur de l'Islande, dont il coachait l'équipe U21 depuis 2019. C'est ce que l'ancien belgicain a annoncé ce lundi soir dans l'émission flamande Extra Time.

Vidarsson avait déjà pris place sur le banc islandais pour remplacer Erik Hamren face à "sa" Belgique, en octobre dernier, le staff de l'équipe A ayant été isolé pour cause de Covid-19. Hamren avait présenté sa démission après l'élimination de l'Islande mi-novembre en barrages de l'Euro 2020.