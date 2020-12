Espoir de l'année: deux favoris pour une couronne

Lors de la prochaine cérémonie du Soulier d'Or, on décernera aussi le titre d'Espoir de l'année. Alors, qui de Nicolas Raskin ou de Charles De Ketelaere l'emportera?

Il y a un tout petit peu moins d'un an, Yari Verschaeren était élu meilleur espoir de l'année lors du gala du Soulier d'Or, gala qui avait consacré Hans Vanaken pour la deuxième fois, et un joueur de Bruges pour la quatrième année consécutive (après Izquierdo et Vormer).

Cette année, pour le titre d'Espoir de l'année, deux jeunes hommes sont favoris, loin devant les autres: le Brugeois Charles De Ketelaere et le Liégeois Nicolas Raskin. Mais pourquoi ces deux joueurs?

De Ketelaere est pour la deuxième saison dans le noyau de Bruges et si la saison dernière il était un réserviste de luxe, depuis le début de cet exercice le grand Charles est devenu un titulaire indiscutable, et surtout un titulaire décisif pour son équipe. Aligné en pointe depuis quelques rencontres, il fait mieux jouer les autres et sa qualité technique permet de garder le ballon dans les pieds et offre des combinaisons intéressantes à son équipe. Il a reçu les honneurs d'une première sélection chez les Diables il y a quelques semaines.

Nicolas Raskin n'a disputé qu'une rencontre de championnat sous Michel Preud'homme en 2019-2020, mais cette année, il est titulaire, important, voir même indispensable. Véritable moteur au milieu de terrain, il est aussi décisif quand il vient de la deuxième ligne dans le rectangle adverse. Son pressing au milieu de terrain et sa façon de venir "gratter" des ballons impressionne.

Alors qui sera élu Espoir de l'année? Suite à un (petit) sondage sur les réseaux sociaux, la tendance est plutôt à la victoire de Charles De Ketelaere. La réponse, ce sera pour dans deux semaines.

Lors du gala du Soulier d'Or, le titre d'Espoir de l'année sera décerné. Qui sera élu? #rsca #Clubbrugge — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) December 18, 2020