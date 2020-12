Une première depuis 10 ans, et c'est signé... Karim Benzema

Le Français, toujours autant critiqué, n'en finit plus de mettre tout le monde d'accord.

Cinq mois après la fin de la Liga pour la saison 2019-2020, Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a été sacré meilleur joueur par le quotidien Marca. Intenable depuis la reprise, en juin dernier, l'attaquant du Real Madrid met fin à une domination sans partage de 12 années de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix Alfredo Di Stefano.

Ses 21 buts en 37 matchs de championnat ont été décisifs pour permettre à la Casa Blanca d'aller chercher le titre. Il est seulement le 4e joueur (après Raul, Messi et Cristiano Ronaldo) à recevoir cette récompense depuis sa création en 2007, puisque l'Argentin et le Portugais se la sont partagée entre 2008 et 2019.

Chez les gardiens c'estThibaut Courtois qui a été récompensé, alors que Zinedine Zidane a été élu meilleur entraîneur par le média espagnol. Une vraie domination pour le Real Madrid.