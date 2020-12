Thomas Tuchel: les cinq échecs de son mandat

Thomas Tuchel quitte donc le PSG, sans avoir remporté la Ligue des Champions et avec des titres. Mais aussi des couacs retentissants tant en France qu'en Europe.

Thomas Tuchel n'est donc plus l'entraîneur du PSG. L'Allemand a été remercié ce mercredi par le champion de France en titre après un peu plus de deux ans à la tête du club francilien. Durant cette période, l'ancien coach de Dortmund a remporté des titres (deux fois champion de France, une coupe de France et une Coupe de la Ligue) et est passé près du Graal à Lisbonne.

Mais durant cette période, Thomas Tuchel a aussi collectionné les couacs et depuis de longs mois maintenant son poste ne tient plus qu'à un fil.

Il est d'abord passé tout proche de la sortie après le désastre de la Ligue des Champions contre Manchester United. Une victoire 0-2 à Old Trafford, puis une improbable défaite au Parc des Princes à la suite d'une prestation complètement loupée tant défensivement qu'offensivement.

La fin de la saison 2018-2019 est d'ailleurs est d'ailleurs très compliqué pour les Parisiens. Il y a la défaite à Lille (5-1, la plus lourde de l'histoire du PSG depuis l'arrivée des Qataris), puis la défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes alors que le score était de 2-0 en leur faveur après une petite demi-heure de jeu.

Lors de cette exercice 2020-2021, le PSG a mal commencé son travail national avec une défaite face à Lens mais surtout le simulacre de football proposé lors du Classique et la défaite face à l'OM au Parc des Princes. L'attitude et les déclarations de Tuchel avaient fait débat: "Je suis satisfait de notre prestation".

Enfin, il y a eu le clash avec Leonardo, qui a certainement scié le dernier pied de son tabouret. Une première déclaration dans la presse cherchant à avoir un milieu défensif, il reçoit Danilo Pereira qu'il place.... au poste de défenseur central. Où comment consommer une relation déjà fort tendue.