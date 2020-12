Marcelo Bielsa réagit et répond aux critiques

Actuellement 14e au classement de la Premier League, Leeds vient de concéder une lourde défaite contre Manchester United (2-6).

En conférence de presse, Marcelo Bielsa a répondu aux critiques des médias. "Je ne m'inquiète pas trop de ce que pense la presse. J'écoute, je lis et je prends toujours le meilleur message possible", a révélé l'entraîneur des Peacocks. "Mais ce qui m'inquiète, c'est que ce qui est écrit influence le public et diminue sa capacité de compréhension. Les médias essaient de déstabiliser en suggérant aux joueurs que le style de jeu doit être changé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau car les médias, les journalistes, ne peuvent analyser que les résultats", a lâché le technicien argentin.

Leeds United affrontera Burnley dimanche (13h) lors de la quinzième journée de Premier League.