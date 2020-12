Zlatan Ibrahimovic en dit plus sur son avenir

A 39 ans, le Suédois ne semble pas prêt de vouloir raccrocher les crampons.

C'est la grande question que tout le monde se pose du côté de Milan : Ibrahimovic, stop ou encore ? Interrogé par le Corriere della Sera, le Suédois s'est penché sur son avenir.

"Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. Je me sens bien à Milan mais ma famille est plus importante que tout. Elle me manque beaucoup mais coach Pioli m'a dit que si j'avais deux enfants en Suède, 25 autres ont besoin de moi à Milanello (le centre de formation de l'AC Milan, ndlr)".

Rien ne semble encore exclure une prolongation de contrat pour l'attaquant.