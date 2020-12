La carte rouge qui fait débat: "Je suis le plus rapide et pour le même prix..."

Ce samedi, alors que Bruges était sur du velours, Hans Vanaken a été expulsé pour une semelle sur Beck. Une carte rouge brandie qui alimente les discussions d'après-match.

Cela ne lui était plus arrivé depuis 2016: Hans Vanaken a été expulsé ce samedi contre Eupen, alors que son équipe menait 2-0 et que les Pandas ne semblaient pu pouvoir revenir dans cette rencontre. Sur cette action, le Soulier d'Or arrive un rien en retard sur Beck et lui écrase la cheville.

Philippe Clement est revenu sur cette action en conférence de presse: "Si on se réfère au règlement, c'est rouge et il ne faut même pas discuter. Il essaie d'avoir la balle, l'adversaire arrive plus vite et il ne veut pas lui faire mal. Quand on voit la réaction de notre joueur, on comprend que ce n'est pas volontaire".

Andreas Beck, le joueur d'Eupen qui est l'autre protagoniste de cette action, explique sa vision de l'action sans charger le joueur de Bruges: "Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bien senti la douleur. Il y a faute, c'est clair mais je ne pense pas qu'il veut me faire mal. On arrive tous les deux sur la balle, je suis le plus rapide et il continue son geste. Je connais ce genre de situation. Pour le même prix, il arrive plus vite et c'est moi qui fait la faute".