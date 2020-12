🎥 Wolverhampton-Tottenham: un beau souvenir pour Jan Vertonghen

Les Spurs se déplacent à Wolverhampton ce dimanche, une affiche qui avait coïncidé avec le dernier but de Jan Vertonghen en Premier League.

Ce sera l'une des affiches du jour en Angleterre: un duel entre les Wolves, probablement privés de Leander Dendoncker et les Spurs de Toby Alderweireld. Une affiche qui rappellera des souvenirs à Jan Vertonghen.

Désormais parti à Benfica, le défenseur belge avait trouvé l'ouverture l'an dernier, sur la pelouse du Molineux Stadium. Un but qui avait d'ailleurs permis à Tottenham de s'imposer et qui était aussi le huitième et le dernier de la carrière de Jan Vertonghen en Premier League. De quoi inspirer son ancien compère, Toby Alderweireld, ce dimanche?