Officiel : Nils Schouterden quitte Eupen

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ce lundi soir.

Nils Schouterden rejoint le club chypriote de l'AEK Larnaca où il a paraphé un contrat d'un an et demi, avec option pour une saison de plus.

Le joueur âgé de 32 ans a disputé 125 matchs et marqué 20 buts pour Eupen lors de ses deux passages au Kehrweg. Il avait d'abord porté le maillot des Pandas lors de la saison 2013-2014 avant d'effectuer son retour durant l'été 2017. Entre-temps, Schouterden avait porté les maillots de Westerlo et du KV Malines.