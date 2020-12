Didier Deschamps et les Diables Rouges : "De belles retrouvailles en perspective"

En cette fin d'année, le sélectionneur des Bleus s'est livré à un passage en revue de l'année écoulée.

Didier Deschamps a dressé son bilan de l'année 2020 lors d'un entretien publié sur le site de la FFF (Fédération française de football).

Entre-autres sujets couverts, l'entraineur des Tricolores a évoqué les Diables Rouges qu'il recroisera lors du Final 4 : "Ce sont de belles retrouvailles en perspective. Ce sera à Turin où ça me fait plaisir de retourner. Sans faire offense à l’Espagne et l’Italie, nous tirons l’équipe la plus performante vu que la Belgique est actuellement première au classement FIFA", confie le Français de 52 ans.

"Nous avons eu un match très compliqué contre eux en 1/2 finale de la Coupe du monde. Notre victoire avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd’hui, je peux comprendre leur déception", poursuivait le double champion du monde.

"Nous allons nous retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si elle n’aura pas la même importance. Il y a bien sûr l'Euro qui arrive, mais avoir ce match du Final 4 dans notre agenda en octobre, quand on est compétiteur c’est plutôt agréable", ponctuait le natif de Bayonne.