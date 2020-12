Frédéric Gounongbe : "Mbaye Leye et le Standard de Liège, c'est un mariage qui colle !"

Ce mercredi, le Standard de Liège a annoncé que Mbaye Leye était le nouvel entraîneur principal.

Mbaye Leye a fait son retour au Standard de Liège alors qu'il avait été remercié il y a quelques mois lors de l'arrivée de Philippe Montanier avec son adjoint Mickael Debève. "Je n'ai pas été vraiment surpris par cette nouvelle", nous confie Frédéric Gounongbe. "Il faut se mettre à la place des dirigeants qui doivent trouver quelqu'un capable de renverser la situation. Mbaye connait très bien le groupe et le championnat belge. Après son expérience en tant que T2, il a continué de suivre le Standard et la D1A de façon intensive et m'a impresionné tant sa culture footballistique est complète", nous confie son ex-coéquipier de côté de Zulte Waregem.

Néanmoins, le technicien sénégalais n'a pas fait ses armes dans un club plus modeste avant d'atterrir au matricule 16. "Il est vrai que certains anciens joueurs entament un processus ou un cheminement différent afin de se faire les dents mais Leye est prêt à relever le challenge, et ce, depuis l'été dernier. Il n'a pas peur d'être exposé en première ligne et assumera ses responsabilités. Le Standard est certes enlisé dans une crise sportive et financière mais il sait où il met les pieds, à savoir un club qu'il aime par-dessus tout. C'est un gros travailleur qui va faire en sorte de remettre les Rouches sur les rails. Il va apporter cette grinta et ce caractère propre au matricule 16 qui étaient peu présents depuis plusieurs semaines. Les supporters peuvent être rassurés, le nouveau coach connait le club et va apporter une nouvelle dynamique. C'est un acharné et un véritable gagnant. De plus, il adore le football positif, à savoir une jeu porté vers l'avant", a souligné l'ancien joueur de Westerlo et Cardiff City.

Le club liégeois avait d'abord contacté Franky Vercauteren. "Au vu de la situation financière du Standard de Liège, ils ont éliminé les coachs qui avaient des prétentions salariales trop élevées. Et finalement, c'est une bonne chose, la direction liégeoise a décidé d'accorder une chance à la nouvelle génération. Un nouveau visage va pouvoir faire ses preuves en tant que T1. Avec du recul, Mbaye Leye et le Standard de Liège, c'est un mariage qui colle au vu de la sitution actuelle. Il y aura certes du mouvement durant le mercato hivernal mais il aura le matériel nécessaire pour redresser le Standard. Il a tout pour enrayer la spirale négative et relancer la machine rouche", a conclu Frédéric Gounongbe.