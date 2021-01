Le propriétaire japonais de Saint-Trond s'exprime ... en néerlandais

Takayuki Tateishi, CEO de STVV, a communiqué ses voeux de nouvelle année à ses supporters. Le Japonais a fait le bel effort de s'exprimer en néerlandais.

Saint-Trond vit une période sportive très difficile, les Canaris entamant 2021 en tant que lanterne rouge de Pro League. Le CEO du club, Takayuki Tateishi, s'est exprimé auprès des supporters en néerlandais - un néerlandais clairement pas spontané, mais la démarche a le mérite d'être soulignée. "Les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitions et je veux prendre mes responsabilités et exprimer ma reconnaissance envers les supporters. Nous allons remonter au classement au plus vite avec Peter Maes et nous avons besoin de votre soutien", déclare-t-il.