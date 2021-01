Romelu Lukaku: "J'ai égalé Ronaldo? C'est beau, mais lui, il a gagné à la C3!"

Romelu Lukaku a beau marcher sur l'eau depuis son arrivée à Milan, il est loin de se satisfaire des records individuels qu'il établit.

Meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, Romelu Lukaku écrit une belle page de sa carrière à Milan où il approche déjà le cap des 50 buts (49) en un an et demi à peine. Mais ce ne sont pas ces (jolies) statistiques personnelles qui feront son bonheur.

Ces records, ils doivent déboucher quelque chose.

"Je suis attaquant, j'ai commencé jeune, j'ai toujours marqué des buts", argumente-t-il, dans un long entretien publié cette semaine par Sport/Foot Magazine. Et, comme il l'a souvent répété, c'est sa soif de trophées qui le fait avancer désormais. Il insiste: "Maintenant, les records que je bats ici ou là, ils doivent déboucher sur quelque chose."

Et Big Rom' n'a d'ailleurs pas oublié la cruelle fin de saison 2019-2020 vécue à Cologne l'été dernier, où il avait inscrit le 34e but de sa saison, égalant le record de l'un de ses plus illustres prédécesseurs à Milan. "Tout le monde me parlait du record de Ronaldo et je l'ai égalé. C'est beau, mais lui, il avait gagné la C3. Moi, j'ai perdu la finale. Désormais c'est pour ça que je bosse: les titres!" Une chose est sûre: Big Rom' abordera 2021 avec un appétit énorme.