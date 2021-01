Malgré un but de Mirallas, Gaziantep manque l'occasion de prendre la tête du championnat turc

Le Belge revit en Turquie où il a déjà inscrit six buts et offert trois passes décisives depuis son arrivée.

Kévin Mirallas semble s'être refait une santé en Turquie. Après un passage compliqué du côté de l'Antwerp, le Diable Rouge a rejoint Gaziantep durant le mois d'octobre. Et depuis, tout se passe bien pour le joueur qui a déjà inscrit six buts et offert trois assists en douze rencontres toutes compétitions confondues.

En déplacement du côté d'Erzurumspor, Gaziantep avait la possibilité de prendre la tête du championnat turc mais malgré un but de Mirallas, le club a dû se contenter du match nul 1-1.