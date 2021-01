Décès de Garry Marsden, l'interprète de "You'll Never Walk Alone"

Gerry Marsden est décédé à l'âge de 78 ans. L'homme était le chanteur du groupe anglais Sixties Gerry and the Pacemakers qui avait repris dans les années 60 la chanson "You'll Never Walk Alone"?. Elle est devenue l'hymne mythique des supporters de Liverpool avant chaque match.

Par la suite, d'autres clubs tels que le Celtic Glasgow, Dortmund ou encore Feyenoord ont repris cet hymne qui a fait le tour des stades au fil des années. L'hymne a également été reprise du côté du Club de Bruges avant les matchs au Jan Breydel.

Tragic news this morning. We have lost one of the most treasured members of the ⁦@LFC⁩ family. We were honoured to welcome Gerry to Anfield in 2018, and he rewarded us by singing YNWA just before kick off. #RIPGerry pic.twitter.com/YLGUnuJCRz