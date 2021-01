Coup de gueule du virologue Marc Van Ranst après la présentation de Vercauteren: "Pas un bon signal pour notre population"

Si la présentation de Franky Vercauteren a été faite en vidéo afin de respecter un maximum le protocole sanitaire, cela a quand même eu le don de faire bondir Marc Van Ranst. Le virologue belge estime que l'Antwerp n'a pas agi comme il se devait.

"Monsieur Vercauteren a passé plus de 48 heures en Russie. La Russie est en zone rouge. Une quarantaine de 7 jours, avec des tests au premier et septième jours sont obligatoires, cela va aussi pour les entraîneurs. Aller au travail le deuxième jour n'est pas un bon signal pour notre population", a écrit Van Ranst dans un tweet.

