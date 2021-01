Coup dur pour l'AC Milan: un titulaire en moins pour choc contre la Juve

Deux cas de Covid-19 au plus mauvais moment pour le Milan AC.

Déjà privé de Zlatan Ibrahimovic, dont le retour aux affaires se fait attendre, et d'ALexis Saelemaekers, lui aussi blessé en ce début d'année, Stefano Pioli devra aussi faire sans Ante Rebic pour le choc de ce mercredi contre la Juventus de Turin.

Le médian croate, auteur d'un but et de six assists en championnat depuis le début de la saison, a été testé positif au Covid-19. Au même titre, d'ailleurs que Rade Krunic. Les deux médians ont donc entamé une quarantaine et manqueront également la réception du Torino, samedi soir.