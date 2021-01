Covid-19: un club de Premier League ferme ses portes

Dans un communiqué, le club d'Aston Villa vient d'annoncer qu'à la suite d'une montée du nombre de cas dans le club, le centre d'entraînement était fermé.

Le match de ce vendredi en FA Cup contre Liverpool est donc menacé, il devrait même être reporté si on se réfère aux informations données par SkySports.

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.