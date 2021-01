Un joueur du Celtic veut absolument partir

Le Celtic pourrait, en plus de perdre le titre cette saison, perdre son meilleur attaquant.

Malgré une saison un peu plus compliquée, tant individuellement que collectivement, l'attaquant du Celtic Glasgow Odsonne Edouard (22 ans, 23 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) garde une belle cote sur le marché des transferts. Conscient de cette réalité, le Français ne veut pas perdre plus de temps et souhaite quitter le club écossais dès cet hiver.

Selon le Scottish Sun, le joueur formé au Paris Saint-Germain, représenté depuis peu par Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a réclamé son départ auprès de ses dirigeants, qui ne s'opposeront pas à cette demande à 18 mois de la fin de son contrat. En revanche, les décideurs des Hoops auront du mal à récupérer les 35 millions d'euros réclamés malgré les intérêts annoncés d'Arsenal, du Milan AC ou encore de la Juventus Turin.