Tottenham effectue un beau geste envers le club amateur du Marine FC

Le Marine FC aura vécu une journée mémorable ce dimanche. Le petit club de D8 anglaise accueillait Tottenham dans le cadre du 3e tour de la FA Cup (rencontre remportée par les Spurs 0-5).

Suite à la situation sanitaire, les joueurs du club amateur n'ont pas eu la possibilité d'échanger leurs maillots avec ceux des Spurs pour pouvoir garder un souvenir de cette rencontre. Mais le club de Premier League a décidé d'offrir à chaque joueur du Marine FC une vareuse du club. Un beau geste de la part de l'équipe de Toby Alderweireld.

The players are unable to swap shirts after the game due to COVID protocols, so we've provided @MarineAFC with a whole set of fresh match shirts as a souvenir of today's historic match 👍#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ap9x2Shc7X