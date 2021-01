Marc McKenzie est enthousiaste: "Genk rend les joueurs meilleurs"

Le tout nouveau défenseur de Genk a expliqué son choix sur le site officiel de son ancien club.

Marc McKenzie est arrivé à Genk il y a quelques jours contre un chèque de 5 millions d'Euros. Les Limbourgeois n'étaient pas les seuls être intéressés puisque le Celtic était aussi dans la danse. Cependant, l'Américain a rapidement fait son choix: "Lorsque j'ai entendu que Genk était intéressé, j'ai été enthousiaste. C'est un club qui rend les joueurs meilleurs et qui les revend à des grands clubs", déclare-t-il sur le site officiel de Philadelphia Union.

En Jupiler Pro League, le défenseur veut progresser: "Nous devons être honnêtes, je dois encore progresser dans mon jeu et Genk le sait. Ils savent sur quels points je dois travailler. Ils me suivent depuis longtemps et le choix était facile".

Marc McKenzie a été dans l'équipe de l'année en MLS lors de l'exercice 2020.