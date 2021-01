Après l'équipe de légende des Diables Rouges, les supporters étaient invités à élire leur "icône ultime", le Diable ayant le plus marqué l'histoire de notre football. Eden Hazard est l'heureux élu.

Après un XI de légende qui faisait déjà la part belle à la génération actuelle (Kompany, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Lukaku et Hazard en faisaient ainsi partie), c'est encore un vote "contemporain" pour celui de l'Ultimate Icon, le Diable Rouge le plus marquant de l'histoire du football belge : Eden Hazard a remporté ce titre dans le coeur et le vote des fans, devançant Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Jan Ceulemans et Paul Van Himst.