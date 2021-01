C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient risible.

Face aux difficultés pour retrouver un diffuseur d'ici le 31 janvier prochain, date de la fin de l'engagement avec Mediapro, la LFP se creuse la tête pour trouver une solution fiable et limitant la casse. Et face à la volonté de Canal+ de renégocier les prix à la baisse, la Ligue aurait une autre idée : l'autodiffusion des rencontres va sa propre chaîne internet selon France Info.

D'après une source proche du dossier, ce projet prendrait de plus en plus d'épaisseur au sein de la Ligue, qui a réuni son conseil d'administration ce jeudi. Concrètement, la LFP voudrait diffuser les matchs en OTT par internet ou une application, comme RMC, Téléfoot ou MyCanal. Evidemment, cela apporterait des recettes bien en deçà des espérances mais ce serait une solution viable le temps de conclure un accord avec un diffuseur, après un possible appel d'offre.